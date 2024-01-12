Львів виплачуватиме по 50 тис. грн кожному, хто підпише контракт із ЗСУ ЗСУ за добу знищили 840 окупантів » Велика Британія надасть 2024 року Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів Велика Британія надасть 2024 року Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів — що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки. Британський прем’єр Ріші Сунак у п’ятницю особисто зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Частину коштів (200 мільйонів фунтів стерлінгів) планують витратити на придбання й виробництво безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних та морських дронів. Крім того, йдеться про постачання ракет великої дальності, засобів ППО та артилерійських снарядів. Сунак також підпише з Зеленським угоду про співпрацю в галузі безпеки, яка передбачає обмін розвідувальними даними, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Військовий пакет — на наступний фінансовий рік, який почнеться у квітні — призведе до найбільших поставок безпілотників в Україну серед усіх країн. Показово, що прем’єр-міністр вирішив не брати фінансових зобов’язань на кілька років. Деякі британські міністри й високопосадовці приватно стверджували, що це послужить сильнішим сигналом для Москви про довгострокову підтримку України з боку Британії. На Даунінг-стріт заявили, що пакет підтримки стане першим кроком у тому, що вони назвали «непорушним столітнім партнерством між Україною та Великою Британією». Він також передбачає 18 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зміцнення енергетичної інфраструктури України та фінансування онлайн-навчання англійській мові. Ріші Сунак, востаннє відвідав Київ у листопаді 2022 року. «Я тут сьогодні з одним посланням: Велика Британія теж не похитнеться. Ми підтримаємо Україну і в нинішні найтемніші, і в її найкращі часи, які ще наступлять», — цитує прем’єра сайт британського уряду. Він додав: «Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека – це наша безпека». «Сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, постачаємо тисячі новітніх дронів та підписуємо нову історичну Угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, необхідні їй в довгостроковій перспективі». «Два роки Україна мужньо воює, щоб відбити жорстоке вторгнення Росії. Вони непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та принципи свободи й демократії». Рішення про допомогу Сполученого Королівства з’явилося після місяців тиску з боку депутатів, які стверджували, що уряд мав зробити це значно раніше, щоб Україна могла розвивати своє військове планування. Це також відбувається в той момент, коли і Сполучені Штати, і Європейський Союз намагаються узгодити власні пакети підтримки, а Київ відчайдушно потребує більше снарядів і ракет. У США пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів блокують республіканці, намагаючись збільшити витрати на боротьбу з міграцією вздовж південного кордону Америки. А в ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро. Угода між Британією й Україною, яку підпишуть сьогодні, містить низку двосторонніх гарантій щодо військової та економічної підтримки, спрямованих на стримування російської агресії до вступу України в НАТО. Британія є першою країною G7, яка підписала угоду, про домовились усі сім провідних промислових країн на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року.