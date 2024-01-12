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Велика Британія надасть 2024 року Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів

Велика Британія надасть 2024 року Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів — що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки.

Британський прем’єр Ріші Сунак у п’ятницю особисто зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Частину коштів (200 мільйонів фунтів стерлінгів) планують витратити на придбання й виробництво безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних та морських дронів.

Крім того, йдеться про постачання ракет великої дальності, засобів ППО та артилерійських снарядів.

Сунак також підпише з Зеленським угоду про співпрацю в галузі безпеки, яка передбачає обмін розвідувальними даними, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Військовий пакет — на наступний фінансовий рік, який почнеться у квітні — призведе до найбільших поставок безпілотників в Україну серед усіх країн.

Показово, що прем’єр-міністр вирішив не брати фінансових зобов’язань на кілька років.

Деякі британські міністри й високопосадовці приватно стверджували, що це послужить сильнішим сигналом для Москви про довгострокову підтримку України з боку Британії.

На Даунінг-стріт заявили, що пакет підтримки стане першим кроком у тому, що вони назвали «непорушним столітнім партнерством між Україною та Великою Британією».

Він також передбачає 18 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зміцнення енергетичної інфраструктури України та фінансування онлайн-навчання англійській мові.

Ріші Сунак, востаннє відвідав Київ у листопаді 2022 року.

«Я тут сьогодні з одним посланням: Велика Британія теж не похитнеться. Ми підтримаємо Україну і в нинішні найтемніші, і в її найкращі часи, які ще наступлять», — цитує прем’єра сайт британського уряду.

Він додав: «Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека – це наша безпека».

«Сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, постачаємо тисячі новітніх дронів та підписуємо нову історичну Угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, необхідні їй в довгостроковій перспективі».

«Два роки Україна мужньо воює, щоб відбити жорстоке вторгнення Росії. Вони непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та принципи свободи й демократії».

Рішення про допомогу Сполученого Королівства з’явилося після місяців тиску з боку депутатів, які стверджували, що уряд мав зробити це значно раніше, щоб Україна могла розвивати своє військове планування.

Це також відбувається в той момент, коли і Сполучені Штати, і Європейський Союз намагаються узгодити власні пакети підтримки, а Київ відчайдушно потребує більше снарядів і ракет.

У США пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів блокують республіканці, намагаючись збільшити витрати на боротьбу з міграцією вздовж південного кордону Америки.

А в ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро.

Угода між Британією й Україною, яку підпишуть сьогодні, містить низку двосторонніх гарантій щодо військової та економічної підтримки, спрямованих на стримування російської агресії до вступу України в НАТО.

Британія є першою країною G7, яка підписала угоду, про домовились усі сім провідних промислових країн на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року.

12 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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