Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди між Україною та Британією

«Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною», – сказав Сунак.

Прем’єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

«У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання», – заявив Ріші Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.