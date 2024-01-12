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ЗСУ за добу знищили 840 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб
  • танків ‒ 6060 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 254 (+16) од.
  • артилерійських систем – 8710 (+11) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 642 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6835 (+1) од.
  • крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1339 (+2) од.
12 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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