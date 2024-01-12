Хочу вести свою рубрику

Велика Британія надасть 2024 року Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів Гарвардские студенты-евреи обвинили университет в антисемитизме » ЗСУ за добу знищили 840 окупантів Українські військові відбили атаки РФ на Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках і знищили 840 окупантів Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб

танків ‒ 6060 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 254 (+16) од.

артилерійських систем – 8710 (+11) од.

РСЗВ – 957 (+0) од.

засобів ППО ‒ 642 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6835 (+1) од.

крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16) од.

спеціальної техніки ‒ 1339 (+2) од.