Бронь від мобілізації для чиновників і депутатів можуть скасувати

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі законопроєкт про мобілізацію перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони після його відкликання урядом.

За даними видання, розробники налаштовані піти на компроміс та частково пом’якшити норми, але загальну концепцію, включно з пунктом щодо обмежень для ухилянтів, проти чого жорстко виступають депутати, залишать.

«Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє», — заявив у розмові з виданням один із депутатів від «Слуги народу».

Видання описує ще одну ідею, яка полягає у повній відмові від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію, замінивши його декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію.

Однак проти цього виступає військове керівництво, яке побоюється, що право на демобілізацію може отримати велика кількість військовослужбовців одночасно — тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх буде нікому.