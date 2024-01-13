Прем’єр Польщі: Не дозволю в моєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях

У світі не повинно виникати жодних сумнівів щодо прихильності до України в її протистоянні російські агресії.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю TVN24.

Як розповів Туск, польська партія «Право і Справедливість» в попередньому уряді «намагалася грати на антиукраїнських нотах» в останні місяці виборчої кампанії. Втім, особисто прем’єр не дозволить, аби в його уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях.

«Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці», — пояснив Туск.

За його словами, в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли мова йде щодо допомоги Україні. У зв’язку з цим він активно працює з європейськими партнерами.

Водночас він зауважив, що Російська Федерація перевела свою економіку на «військові рейки», через що війна може тривати довго.

«Європа повинна відповісти на цей виклик і інвестувати більше грошей, щоб купувати зброю і підвищувати обороноздатність Європи. Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт», — додав він.