РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження

Про це інформують в обласних військових адміністраціях.

Зокрема, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області працювала ППО. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. Минулося без постраждалих.

Крім того, у регіоні пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.

Про роботу ППО на Чернігівщині також прозвітував очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Всі чули. ППО. Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих», — написав він у телеграм.

За даними поліції, внаслідок влучання осколків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Одну будівлю практично зруйновано.

Фото: Поліція Чернігівської області

У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Крім того, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі внаслідок російської ранкової атаки є «прильоти».

«Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося», — зазначив голова ОВА.

На Хмельниччині є збиття повітряної цілі в межах області. Також протиповітряна оборона працювала на Рівненщині та Кіровоградщині. Усюди минулося без постраждалих і руйнувань.