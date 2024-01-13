РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження

Про це інформують в обласних військових адміністраціях.
Зокрема, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області працювала ППО. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. Минулося без постраждалих.
Крім того, у регіоні пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.
Про роботу ППО на Чернігівщині також прозвітував очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
«Всі чули. ППО. Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих», — написав він у телеграм.
За даними поліції, внаслідок влучання осколків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Одну будівлю практично зруйновано.
Фото: Поліція Чернігівської області
У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.
Крім того, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі внаслідок російської ранкової атаки є «прильоти».
«Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося», — зазначив голова ОВА.
На Хмельниччині є збиття повітряної цілі в межах області. Також протиповітряна оборона працювала на Рівненщині та Кіровоградщині. Усюди минулося без постраждалих і руйнувань.
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