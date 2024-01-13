В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами Що подивитись — артхауз Ergo Proxy від Катрусиного кінозалу » Статус тимчасового захисту в ЄС отримали 4,27 млн українців Статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них – чоловіки Такі дані оприлюднив 12 січня Євростат. Зазначається, що дорослі жінки становили майже половину (46,3%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили майже третину (33,3%), а дорослі чоловіки – 20,4% від загальної кількості. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%). Порівняно з кінцем жовтня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+20 595; +1,7%), Чехії (+4 880; +1,3%) та Норвегії (+4 180; + 6,9%). Серед усіх країн ЄС кількість отримувачів тимчасового захисту трохи зменшилася в чотирьох країнах, а саме в Польщі (-5 510 осіб; -0,6%), Італії (-160 осіб; -0,1%), Франції (-125 осіб; -0,2%) і Люксембурзі (-15 осіб; -0,4%).