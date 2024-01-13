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Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, — Сирський

Про це заявив командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський.

«Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо їх нам дадуть… це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широку базу зброї для ураження наземних цілей на допомогу піхоті», — сказав він.

За його словами, А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу на фронті.

«Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії… всього, що протидіє піхоті», — сказав Сирський і додав, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, зокрема AH-64 Apache й AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

13 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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