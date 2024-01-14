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Десяток танків, 19 артсистем і 840 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 січня.

втрати росії станом на 14.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 370 000 (+840) осіб.
  • танків ‒ 6075 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 302 (+33) од.
  • артилерійських систем – 8747 (+19) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 648 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13) од.
  • крилатих ракет ‒ 1814 (+8) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1353 (+8) од.
14 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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