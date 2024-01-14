Сили оборони за добу відбили 58 ворожих атак З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 626 хімічних атак » Десяток танків, 19 артсистем і 840 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 840 окупантів. Загальні втрати армії РФ сягнули вже 370 тисяч Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 370 000 (+840) осіб.

танків ‒ 6075 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 302 (+33) од.

артилерійських систем – 8747 (+19) од.

РСЗВ – 957 (+0) од.

засобів ППО ‒ 648 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13) од.

крилатих ракет ‒ 1814 (+8) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35) од.

спеціальної техніки ‒ 1353 (+8) од.