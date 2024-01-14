Франція подбає, аби Україні на саміті Європейської Ради виділили 50 млрд євро, — очільник МЗС Сежурне

Про це повідомила пресслужба МЗС у Х.

Зазначається, що Стефан Сежурне прибув до Києва в рамках своєї першої поїздки на дипломатичному полі, щоб продовжити французьку дипломатичну дію в Україні та підтвердити відданість союзникам разом з цивільним населенням.

«Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку», — заявив новообраний очільник МЗС Франції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з французьким колегою пресконференції у Києві заявив, що візит Сежурне до України свідчить про пріоритетність України для Франції, передає Укрінформ.

«Важливо, що Стефан здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики», — сказав Кулеба.

Він також подякував французькому колезі за те, що його не зупинив російський масований обстріл 13 січня.

«Вдячний йому за сміливість, за те, що він не звернув з дороги та прибув до Києва», — додав він.

Зокрема, під час зустрічі новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція подбає, аби Україні на саміті Європейської Ради виділили 50 млрд євро.

“Європейська Рада збереться на саміт 1 лютого, і ми мусимо зробити все належне, щоб зберегти єдність Європи з нагоди цієї зустрічі. Франція привнесе всю свою політичну і дипломатичну вагу, аби допомога в розмірі 50 млрд євро, яка передбачена Україні, була виділена”, – зазначив він.

Сежурне наголосив, що ці кошти допоможуть Україні фінансувати потреби освіти, охорони здоровʼя, юстиції та інші соціальні та економічні потреби, а також сприятимуть енергетичному переходу і модернізації транспортної інфраструктури України.