Обмеження на мобілізацію буде не за групою інвалідності, а за «конкретними захворюваннями»

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

«Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (законопроєкту — ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов’язаних, а й членів їхніх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов’язані з цим», — сказала Мошенець.

Депутатка наголосила, що це дуже важливо, тому що третя група інвалідності, стосовно якої говорилося раніше, це різні захворювання.

«Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов’язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування», — зазначила Мошенець.

За її словами, цей фактор у новому законопроєкті про мобілізацію врахується, над цим уже працює профільне міністерство.