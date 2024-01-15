алужний і Повітряні сили підтвердили, що Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем

Про це він написав у телеграм.

«Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», — написав головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, знищення ворожих літаків у рамках спецоперації в Приазов’ї підтвердили і Повітряні сили ЗСУ.

«Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде…», — зазначили у пресслужбі ПС ЗСУ.

Першими про ймовірне ураження російських літаків заявляли Юрій Мисягін та ЗМІ із посиланням на власні джерела у Силах оборони.

Зазначалося, що близько 21:00 українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

«А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі», — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони підтвердили цю інформацію та надіслали перехоплення розмови літака з диспетчером аеродрому в Анапі.

«Посадка в Анапі планується. Терміново швидка та пожежна машини», — сказав російський пілот.

Уранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що інформація про збиття двох російських літаків є правдивою, однак деталей не уточнив.

За його словами, такою є відповідь росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинули 46 людей, з них шестеро — діти.

«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», — написав командувач Повітряних сил у телеграм.