Чому Хеннессі вартий своєї ціни

Хеннессі є однією з найвідоміших у світі марок коньяку. Справжні поціновувачі якісного алкоголю купують напої бренду, попри їхню досить високу ціну. Розглянемо основні чинники, які формують вартість французького коньяку та підтверджують, що напій заслуговує преміального статусу.



Багата історія бренду

Хоча напій асоціюється з Францією, його створив ірландець. Річард Хеннессі, службовець французької королівської армії, у 1765 році опинився в шпиталі, який знаходився неподалік регіону Коньяк. Річард надихнувся місцевою атмосферою, тому вирішив залишитися у Франції та заснувати виробництво коньяку.

Армійське минуле засновника компанії було втілено в символі Hennessy — руці в латах з алебардою. Новий напій швидко став популярним серед французів. У 1794 році його почали завозити до США.

У 1800 році засновник компанії помер. Бізнесом почав керувати його син Жак. Дотепер Hennessy перебуває під управлінням виключно нащадків Річарда, які цінують історію бренду.

Вишуканий смак

Дорогий алкоголь цінується за насиченість і вишуканість смаку. Він залежить від конкретної лінійки: бренд Хеннессі в інтернет-магазині Maudau представлений серіями V.S, V. S. O. P, X.O.

До загальних особливостей різних коньяків Hennessy можна віднести:

збалансованість смаку; складність ароматичного букета; розмаїття смакових ноток.

Тим, хто цінує смак ванілі в алкоголі, варто придбати коньяк V.S. Для V.S.O.P характерні нотки сандалового дерева, меду, підсмаженого мигдалю. Пряні нюанси відчуваються в смаку X.O. Крім того, для останньої лінійки характерний довгий посмак з горіховими, агавовими, виноградними відтінками.

Дотримання перевірених технологій виробництва

Висока ціна алкоголю обумовлена тим, що виробник дотримується суворих стандартів. Норми виробництва встановлюються на законодавчому рівні. Наприклад, виноградну сировину можна дистилювати виключно з початку листопада до кінця березня. Крім того, на виробництві дотримуються таких правил:

для перегонки використовують мідні чани; для зберігання спиртів виготовляють бочки з дубів, яким понад 50 років.

Також стандартизуються вимоги до якості винограду, умови, за яких він має бродити.

Імідж алкоголю преміумкласу

Річард Хеннессі прагнув створити по-справжньому статусний алкоголь, і в нього це вийшло. Алкогольний каталог MAUDAU це наочно демонструє. Кожна пляшка Hennessy викликає асоціації з розкішшю та успіхом.

Те, що виробник позиціює свою продукцію як елітну, підтверджують рекламні кампанії бренду. Hennessy витрачає величезні кошти на належне представлення свого напою, залучаючи іменитих людей для створення реклами. Одним із них був Рідлі Скотт — відомий кінопродюсер, володар премії «Оскар» за найкращу режисуру.

Напій з багатою історією, вишуканим смаком, високими стандартами якості та найдорожчою рекламою просто не може коштувати дешево. Хеннессі безперечно вартий своєї ціни.