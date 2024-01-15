Канада готується підписати безпекову угоду з Україною: документ вже в ОПУ

З підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувалися переговори також про безпекову угоду Україна-Канада — «Європейська правда» з посиланням на Наталку Цмоць, посолку Канади в Україні

Деталі: За словами посла, Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

«Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною», – заявила вона.

Цмоць наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про «безпекові запевнення – security assurances», однак вона не бачить проблем у цьому терміні.