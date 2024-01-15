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Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні

Речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо Української формули миру в Давосі, заявила, що Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи», – відповіла Мао Нін.

За її словами, позиція Китаю щодо України послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Яким чином Китай може сприяти дипломатії – Єрмак не уточнив.

15 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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