Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні

Речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо Української формули миру в Давосі, заявила, що Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи», – відповіла Мао Нін.
За її словами, позиція Китаю щодо України послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.
Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Яким чином Китай може сприяти дипломатії – Єрмак не уточнив.
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