«Москва — головоріз комуністичного режиму»: Тайвань відповів РФ на заяву про «єдиний Китай»

Так зване «МЗС РФ» заявило, що Тайвань є невід’ємною частиною Китаю, повторюючи висловлювання офіційного Пекіна. На цю заяву Москви відповіли в Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Тайваню.

«Тайвань є суверенною і незалежною країною і не входить до складу Китайської Народної Республіки. КНР жодного дня не керувала Тайванем. Це об’єктивний факт і статус-кво», — ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що 13 січня народ Тайваню знову обрав наступного президента чесним, справедливим і відкритим методом, що є демократичним досягненням, яке визнано країнами всього світу.

«Росія добровільно стала головорізом китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала оману Китаю про «принцип одного Китаю» після виборів у нашій країні. Це не тільки не сприяє стабільності ситуації в Тайванській протоці, а й зайвий раз доводить, що злиття авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності та заснованій на правилах шкоді міжнародному порядку», — йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Тайвань не піддасться тиску і дипломатичному придушенню з боку авторитарного уряду Китаю.

Прес-алкаше МЗС Росії Марія Захарова заявила, що позиція Росії щодо Тайваню «загальновідома, послідовна і незмінна».

«Російська сторона визнає, що у світі існує тільки один Китай, уряд КНР є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід’ємною частиною Китаю. Російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі», — підкреслила вона.