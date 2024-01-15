Над Азовським морем, ймовірно, збили російський літак А-50 і пошкодили Іл-22М

«Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ВКС РФ, а саме по літаку А-50 ДРЛО та ІЛ-22М, які перебували над акваторією Азовського моря».

Деталі: За даними Мисягіна станом на вечір 14 січня, А-50 збили а ІЛ-22 підбили − він перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, але після початку зниження зник з радарів в районі Керчі.

Повідомлення про А-50 також з’явились у російських пабліках, які вважають близькими до ВКС РФ.

СКРИНШОТ З РОСІЙСЬКОГО TELEGRAM-КАНАЛУ

Те, що інформація про збиття літака відповідає дійсності, частково підтвердив і командувач Повітряних сил ЗСУ.