ООН просить донорів виділити $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям

Про це йдеться на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 14,6 млн українців, або 40% населення, потребують гуманітарної допомоги.

ООН не зможе підтримати їх усіх, її запит стосується 8,5 млн осіб в Україні ($3,1 млрд) і 2,3 млн біженців в інших країнах ($1,1 млрд). Загалом два високопріоритетних плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 млн людей в Україні.

«Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту – налякані, травмовані та позбавлені базових потреб. Вже один цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб збільшити гуманітарну допомогу Україні… Вони зникли з заголовків газет, але мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки»,- сказав голова управління Мартін Гріффітс.

В ООН також наголосили, що біженців потрібно підтримувати доти, доки ситуація не дозволить їм повернутися в Україну.