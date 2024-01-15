«Оппенгеймер» став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024

Про це пише Variety.

Біографічний фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» став головним переможцем Critics Choice Awards 2024, забравши вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший.

Наступною за кількістю нагород стала стрічка «Барбі» режисерки Ґрети Ґервіґ. На її рахунку 6 статуеток, серед яких перемога у номінації «Найкраща комедія» та «Найкраща пісня» — I’m Just Ken.

Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі Йоргоса Лантімоса «Бідолахи», а найкращим актором — Пол Джаматті за роль у фільмі «Залишені».

Ведучою церемонії була Челсі Хендлер, а Гаррісон Форд отримав нагороду за кар’єрні досягнення. Повний список переможців виглядає наступним чином:

Найкращий фільм — «Оппенгеймер»

Найкраща комедія — «Барбі»

Найкращий іноземний фільм — «Анатомія падіння»

Найкращий актор — Пол Ґіаматті («Залишені»)

Найкраща акторка — Емма Стоун («Бідолахи»)

Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)

Найкраща акторка другого плану — Да’Він Джой Рендольф («Залишені»)

Відкриття року — Домінік Сесса, («Залишені»)

Найкращий акторський ансамбль — «Оппенгеймер»

Найкращий режисер — Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)

Оригінальний сценарій — «Барбі»

Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»

Найкращі костюми — «Барбі»

Найкращі грим та зачіски — «Барбі»

Найкращі візуальні ефекти — «Оппенгеймер»

Найкращі оригінальна пісня — I’m Just Ken («Барбі»)

Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»