«Оппенгеймер» став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024

Про це пише Variety.
Біографічний фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» став головним переможцем Critics Choice Awards 2024, забравши вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший.
Наступною за кількістю нагород стала стрічка «Барбі» режисерки Ґрети Ґервіґ. На її рахунку 6 статуеток, серед яких перемога у номінації «Найкраща комедія» та «Найкраща пісня» — I’m Just Ken.
Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі Йоргоса Лантімоса «Бідолахи», а найкращим актором — Пол Джаматті за роль у фільмі «Залишені».
Ведучою церемонії була Челсі Хендлер, а Гаррісон Форд отримав нагороду за кар’єрні досягнення. Повний список переможців виглядає наступним чином:
Найкращий фільм — «Оппенгеймер»
Найкраща комедія — «Барбі»
Найкращий іноземний фільм — «Анатомія падіння»
Найкращий актор — Пол Ґіаматті («Залишені»)
Найкраща акторка — Емма Стоун («Бідолахи»)
Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)
Найкраща акторка другого плану — Да’Він Джой Рендольф («Залишені»)
Відкриття року — Домінік Сесса, («Залишені»)
Найкращий акторський ансамбль — «Оппенгеймер»
Найкращий режисер — Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
Оригінальний сценарій — «Барбі»
Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»
Найкращі костюми — «Барбі»
Найкращі грим та зачіски — «Барбі»
Найкращі візуальні ефекти — «Оппенгеймер»
Найкращі оригінальна пісня — I’m Just Ken («Барбі»)
Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»
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