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Парк розваг у київському ТРЦ «Космополит» підпалив 7-річний хлопчик

Про це пише Національна поліція України.

«Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик — відвідувач парку розваг», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що батьків разом із дитиною запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів, «за вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна».

Також із повідомлення Нацполіції відомо, що відвідувачі торгового центру серйозних травм і ушкоджень не зазнали.

15 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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