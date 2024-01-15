Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст — Лідер німецької опозиції

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц вкотре закликав уряд надати крилаті ракети Taurus Україні, які могли б зруйнувати побудований росіянами Кримський міст — «Європейська правда» посиланням на Tagesschau

В інтерв’ю порталу Table Media він заявив, що ці ракети могли б зруйнувати Керченський міст у Криму – «найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення».

За його словами, федеральний канцлер Олаф Шольц все ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україні цю зброю.

«Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання», – розкритикував очільника уряду Мерц.