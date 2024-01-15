Росія готується розпочати новий наступ, але не матиме оперативних проривів – ISW

Згідно з даними, проаналізованими експертами Інституту вивчення війни (ISW), росіяни готуються до нового наступу, проте, за попередньою оцінкою, не зможуть здійснити оперативно значущі прориви — ISW

Російські джерела стверджують, що війська РФ готуються розпочати новий наступ у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України.

Російський літературний критик і теоретик альтернативної історії Сергій Переслєгін заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого після того, як земля замерзне і, ймовірно, після того, як українські війська «виснажаться» від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Він також висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він прогнозує.

Російський військовий блогер заявив 14 січня, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє окупантам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи будуть оперативно значущі «прориви».