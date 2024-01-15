Розвідка Британії: у Кремлі суттєво завищують чисельність армії РФ

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 11 січня заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до російських збройних сил вступило 500 тисяч людей.

Проте за даними розвідки Британії, цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена.

Британське міноборони зазначає, що російські військові, прагнучи досягти цільових показників набору, з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з армією РФ.

Останні дані, опубліковані «Медіазоною» та російською службою Бі-Бі-Сі, свідчать про те, що в ході війни загинули щонайменше п’ять росіян 2005 року народження.

«Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії», — зауважують у міноборони Британії.