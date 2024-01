Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну та удари по хуситах Ємену

Про це повідомляє Telegraph.

У виданні зазначають, що напруженість у відносинах між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном загрожує зірвати дії ЄС, спрямовані на подолання загрози з боку хуситів у Червоному морі.

Загалом відносини між лідерами є напруженими з таких питань, як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика й Україна.

У понеділок, 8 грудня, Шольц попередив країни-члени ЄС, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву, натякаючи на Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

Дипломати побоюються, що напружені відносини можуть завадити Берліну переконати Париж підтримати розширення очолюваної Францією антипіратської місії ЄС в Ормузькій протоці до Червоного моря.

«Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України, попри те, що говорять про велику гру, і вони мають рацію», — заявив один із дипломатів ЄС.

Після авіаударів США і Великобританії по Ємену, що були відповіддю на загрозу комерційному судноплавству з боку підтримуваних Іраном повстанців, ці удари отримали політичну підтримку з боку членів ЄС — Німеччини, Нідерландів і Данії.

Але Франція, Італія та Іспанія не підписали спільної заяви на підтримку атак і попередили, що в майбутньому їх може бути більше.

Париж відмовився брати участь в авіаударах або підписати заяву, намагаючись зберегти відносини з Іраном в надії взяти на себе роль посередника в регіоні.

Німеччина наполягає на тому, щоб ЄС розширив очолювану Францією антипіратську місію EMASoH (European Maritime Awareness in The Strait of The Hormuz) в Ормузькій протоці на Червоне море, де хусити використовують дрони та ракети для атак на судна.

Проте, попри німецькі пропозиції надіслати військово-морський корабель для підтримки місії, Париж поки що утримується від відповіді на цей план.

На тлі побоювань щодо кроку Макрона стати посередником у регіоні, Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, планує запропонувати державам-членам план нової, спеціально розробленої місії ЄС у Червоному морі.

Це передбачатиме розміщення там трьох есмінців або фрегатів щонайменше на рік, і Німеччина, яка прагне розбудови багатосторонньої співпраці для захисту судноплавства і торгівлі, підтримає цю ідею.