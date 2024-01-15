Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб.
- танків ‒ 6089 (+14) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 322 (+20) од.
- артилерійських систем – 8771 (+24) од.
- РСЗВ – 958 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 650 (+2) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4) од.
- крилатих ракет ‒ 1815 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31) од.
- спеціальної техніки ‒ 1356 (+3) од.
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