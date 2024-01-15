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Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб.
  • танків ‒ 6089 (+14) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 322 (+20) од.
  • артилерійських систем – 8771 (+24) од.
  • РСЗВ – 958 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 650 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4) од.
  • крилатих ракет ‒ 1815 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1356 (+3) од.
15 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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