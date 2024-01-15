Окупанти здійснили 64 обстріли України із РСЗВ, ЗСУ 7 разів влучили у райони скупчення росіян Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень, ворог активізувався на Лиманському напрямку » Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Українські Сили оборони відбили ворожі атаки на семи напрямках і ліквідували ще майже тисячу окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб.

танків ‒ 6089 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 322 (+20) од.

артилерійських систем – 8771 (+24) од.

РСЗВ – 958 (+1) од.

засобів ППО ‒ 650 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4) од.

крилатих ракет ‒ 1815 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31) од.

спеціальної техніки ‒ 1356 (+3) од.