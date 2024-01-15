Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень, ворог активізувався на Лиманському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.