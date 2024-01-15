Сколько команд выходит из группы Лиги Европы?

Глобализация европейского футбола продвигается стремительными темпами. Всеми любимая игра покорила миллионы фанатских сердец, обрела огромную популярность и заставила УЕФА пересмотреть привычные каноны. Так, с появлением Лиги конференций (третьего по значимости соревнования) Лига Европы получила больше примечательных «плюшек».

Турнир, некогда именуемый Кубком УЕФА, стал в разы респектабельнее — к примеру, победитель мероприятия кроме денежного вознаграждения гарантированно бронирует за собой еще и путевку в ЛЧ. То есть, если коллектив не слишком хорошо выступает в домашнем первенстве, но имеет достаточно опыта для международных баталий, то таким образом можно спасти сезон.

Наглядных «кейсов» достаточно — взять хотя бы «Севилью», которая не особо блещет в Ла Лиге, однако до последнего времени стабильно цеплялась за чашку ЛЕ и так повышалась в классе.

Данная лазейка мотивировала многих присмотреться к состязанию. Следовательно, каждый из потенциальных и непосредственных представителей всегда просчитывает силы для борьбы на дистанции. Из этого вытекает следующий вопрос — а сколько участников преодолевает групповой этап? Сейчас разберемся.

Какое число счастливчиков выходит из квартета Лиги Европы?

Прежде всего, нужно напомнить, сколько команд справлялись с барьером в еще недалеком прошлом. Ранее КУЕФА предлагал более жесткие условия для попадания в перечень лучших — в том же розыгрыше 2004/05 оппоненты размещались в квинтете и разыгрывали между собой три слота. Может показаться, что это несколько упрощало задачу, но нет — даже рядовой поединок превращался на рубку и радовал нешуточной интригой.

Сегодня устои претерпели изменения, что правильно — прогресс не должен стоять на месте. Ассоциация вернулась к формату 48-х соперников и разместила их в восьми квартетах — как итог, по два клуба, занявшие лидирующие позиции, по традиции и шагают в весеннюю стадию.

Правда, чиновники подготовили приятный сюрприз — коллектив, и вовсе обосновавшийся на первой ступеньке, сразу отправляется в 1/8-ю Лиги Европы. Это весомый плюс в понимании исполнителей и тренеров, защищающих интересы топ-пятерки мировых чемпионатов — зачем нагружать календарь, если есть шанс хоть чуть-чуть избавиться от лишних обязанностей?

Также не забываем еще один нюанс — третьи конкуренты тоже не прохлаждаются и опускаются в уже упомянутую ЛК.

Кто уже квалифицировался в 1/16-ю и 1/8-ю?

Как мы выяснили выше, сражаться в ЛЕ — честь и непростая миссия. Поэтому давайте перечислим везунчиков:

«Молотобойцы»;

Бразильцы из Брайсгау;

«Чайки»;

Провансальцы;

«Джерс»;

«Красные»

«Королева провинциалов»;

«Львы»;

Мерсисайдцы;

ТФС;

«Армейцы»;

«Джаллоросси»;

«Фармацевты»;

«Жеребята».

Стоит отметить, что часть команд довольно спокойно отобралась — те же подопечные Дэвида Мойеса или Хаби Алонсо. Кому то же довелось изрядно постараться — обратим внимание на «Спарту» или «Карабах».

Ну, посмотрим, как развернутся дела дальше.