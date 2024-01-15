Yle: Росія продовжує отримувати з Фінляндії компоненти для оборонної промисловості

З Фінляндії до Росії досі потрапляють компоненти й обладнання, які далі використовуються в оборонній промисловості, завдяки «непримітним» компаніям у Фінляндії. Зокрема, деякі з них вже привернули увагу правоохоронців.

Про це повідомляє Yle.

Журналісти MOT – розслідувального проєкту Yle – знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії і мають зв’язки з Росією, а їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами. Це близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Йдеться про невеликі логістичні фірми, власниками яких є пов’язані з Росією особи, а офіси розташовані у крихітних приміщеннях переважно у південно-східній частині країни, біля великих логістичних хабів.

Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти і, згідно з митною інформацією, постачала до Росії датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, компоненти, що використовуються у коробках передач автомобілів.

Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає під західні санкції.

За даними MOT, двоє клієнтів цієї фірми мають зв’язки з ФСБ – це випливає з публічних даних про російські закупівлі. Одна з компаній-клієнтів навіть публікувала у себе на сайті подяку від ФСБ за гарну співпрацю. Від спілкування з журналістами в офісі фірми відмовилися.

Також виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання – або напряму, або ж фінська компанія виконувала роль посередника у ланцюжку постачань, через який обладнання потрапило до російського покупця.

Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів у Росію.

Невідомо, яка частка такого чутливого обладнання, експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася у російській військовій техніці. Проте з розслідування випливає, що щонайменш дев’ять російських клієнтів цих фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом.

Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання, а про її російського партнера знайшли інформацію, що серед клієнтів – у тому числі підприємство ОПК, що займається виробництвом розвідувальних літальних апаратів та бомбардувальників.

У компаніях, до яких зверталися по коментар, не погодились спілкуватися відкрито. Кілька посадовців фірм погодились говорити не під запис та у цих коментарях заперечували, що порушують санкції та не мають інформації про те, що продукція опиняється в російському ОПК.

Також журналісти з’ясували, що щонайменш чотири з фірм, на які звернули увагу у розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях. Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти опиняються у російських безпілотниках.

Про одну з компаній пишуть, що її власником є громадянин Франції-резидент Фінляндії і він нібито вже під арештом за підозрою у порушенні санкцій.