За 2023 рік росіяни вивезли з окупованих територій близько 5 млн тонн українського зерна Financial Times: Брюссель на вимогу Шольца перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні » Банки Китаю посилюють обмеження щодо Росії через санкції США Державні банки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США схвалили вторинні санкції щодо іноземних банків, які допомагають Москві у воєнних діях проти України. Про це повідомляє Bloomberg. Принаймні два банки за останні тижні замовили перевірку свого російського бізнесу, зосередивши увагу на транскордонних угодах. Банки розірвуть зв’язки з клієнтами зі списку санкцій і припинять надавати будь-які фінансові послуги російському військовому сектору незалежно від валюти і місця проведення транзакцій, повідомили джерела агентства. За їх словами, перевірка буде поширена на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес у Росії або переводять критично важливі товари до Росії через третю країну. Цей крок означає посилення обмежень, запроваджених китайськими державними банками, принаймні з початку 2022 року, після того як вторгнення Росії в Україну викликало хвилю санкцій з боку країн, включаючи США. Міністерство фінансів США заявило минулого місяця, що використовуватиме вторинні санкції проти банків, які сприяють укладенню Росією операцій із закупівлі обладнання, необхідного для її військової машини, розширюючи свою фінансову битву проти президента Володимира Путіна. Ця подія підкреслює, якою мірою Китай дотримується санкцій США, незважаючи на її принципову протидію їм та обіцянки підтримувати економічні зв’язки з Росією. Уряд президента Сі Цзіньпіна уникає надання будь-якої великої військової допомоги Росії, навіть незважаючи на те, що він надає дипломатичну підтримку Путіну та розширює торгівлю в областях, не заборонених санкціями. Торгівля між Китаєм та Росією Експорт Китаю до Росії різко зріс за час війни, і країна стала найбільшим імпортером викопного палива з Росії, а постачання вугілля збільшилося більш ніж удвічі з 2020 року. Санкції позбавили центральний банк Росії доступу приблизно до половини його міжнародних резервів, залишивши йому лише золото та юані. Використання китайської валюти зросло: частка розрахунків у юанях зросла до 27% станом на вересень із 15% наприкінці 2021 року. У сфері фінансів російські банки у 2022 році звернулися до китайської UnionPay після того, як Visa та Mastercard призупинили свою діяльність. Чотири найбільші державні банки Китаю вже дотримувалися попередніх санкцій США проти Ірану та Північної Кореї, щоб уникнути втрати доступу до клірингової системи в доларах США. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. та Bank of China Ltd. вжили заходів щодо обмеження фінансування російських сировинних товарів у лютому 2022 року, хоча санкції тоді не торкнулися енергетичного сектору Росії. У ході останнього раунду обмежень банкам було наказано дотримуватись суворих порогових значень у тих випадках, коли вони не можуть підтвердити, чи стосується їх пов’язаний з Росією бізнес секторів, які можуть бути порушені.