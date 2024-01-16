Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на таємний документ міністерства оборони ФРН, передає Укрінформ.

«Ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме Путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм бундесверу, ескалація почнеться всього за кілька тижнів. Невдовзі розпочнуться бойові дії, десятки тисяч німецьких солдатів будуть задіяні», — пише Bild.

За сценарієм, який оприлюднила газета, Росія запускає нову хвилю мобілізації та призиває в армію в лютому ще 200 тис. осіб. Навесні Кремль розгортає великий наступ в Україні й до червня 2024 року здобуває перемогу над ЗСУ.

Далі, згідно з документом, почнуться міжетнічні зіткнення в країнах Балтії, Росія на своїй території та у Білорусі у вересні розгортає великі військові навчання «Захід-2024».

У жовтні, за сценарієм, РФ перекидає війська й ракети до Калінінграда, щоб завдати удару по Сувальському коридору.

У грудні, пише газета, відразу після виборів у США, там розпочинається прикордонний конфлікт і заворушення. Російська Федерація намагається скористатися можливим паралічем політичної системи США. У січні 2025 року Польща і країни Балтії скликають засідання Ради НАТО й оголошують про загрозу з РФ, яка в березні перекидає додаткові війська у Білорусь і до кордонів країн Балтії.

Далі за документом, у травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про «заходи надійного стримування», щоб запобігти нападу Росії на Сувальський коридор.

У «день Х» командувач НАТО віддає наказ про перекидання 300 тис. військових, включаючи 30 тис. німців, на східний фланг.

Bild підкреслює, що цей сценарій є легендою навчань НАТО в Балтії у 2024 році. У Бундесвері заявили, що «розгляд різних сценаріїв, навіть украй малоймовірних, є частиною повсякденних військових справ».

Що кажуть у бундесвері

Представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер заявив, що не може прокоментувати публікацію Bild.

«У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ», – цитує його Укрінформ.

Мюллер підкреслив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності армії.

Він також зазначив, що рішення розмістити у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ було ухвалено внаслідок аналізу безпекової ситуації.

«Ми б не стали розміщувати цю бригаду там ближчими роками, якби загрози не були реальними», — зауважив Мюллер.