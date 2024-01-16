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До «Армії відновлення» залучили понад 80 тисяч українців

До урядового проєкту «Армія відновлення» вже залучили понад 81 тис українців, на заробітну плату яким уряд спрямував 549 млн грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Так, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 122 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області. Загалом до проєкту залучили 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.

 

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центру зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
16 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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