ЗСУ за добу відбили понад 90 атак РФ, окупанти досі намагаються оточити Авдіївку і наступають на Лиманському напрямку Міноборони Фінляндії вимагає повної заборони на угоди з нерухомістю для росіян » Два літаки, 30 артсистем і 1110 військових — втрати окупантів На фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках і ліквідували ще 1110 військових РФ Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 372 090 (+1110) осіб.

танків ‒ 6113 (+24) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 3258 (+36) од.

артилерійських систем – 8801 (+30) од.

РСЗВ – 961 (+3) од.

засобів ППО ‒ 653 (+3) од.

літаків – 331 (+2) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12) од.

крилатих ракет ‒ 1816 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 731 (+33) од.

спеціальної техніки ‒ 1365 (+9) од.