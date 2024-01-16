Два літаки, 30 артсистем і 1110 військових — втрати окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 372 090 (+1110) осіб.
- танків ‒ 6113 (+24) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 3258 (+36) од.
- артилерійських систем – 8801 (+30) од.
- РСЗВ – 961 (+3) од.
- засобів ППО ‒ 653 (+3) од.
- літаків – 331 (+2) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12) од.
- крилатих ракет ‒ 1816 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 731 (+33) од.
- спеціальної техніки ‒ 1365 (+9) од.
Leave a Reply