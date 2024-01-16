Глава Єврокомісії у Давосі: Україна може перемогти, але їй потрібна підтримка

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Захід не повинен відмовлятися від постачання Україні зброї та грошей, якщо він хоче, щоб вона досягла успіху у війні проти Росії. Урсула фон дер Ляєн у промові на Давоському форумі, цитує «Європейська правда»
«Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір.
Вони (українці – ред.) потребують достатнього і стабільного постачання зброї для захисту України і повернення її законної території. Їм потрібні можливості стримувати майбутні напади з боку Росії».
Деталі: Фон дер Ляєн наголосила, що українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і далі.
За її словами, українці повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей.
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