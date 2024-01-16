Кім Чен Ин заявив про необхідність визнання Південної Кореї «ворогом №1»,

Про це з посиланням на північнокорейське інформагентство KCNA повідомляє Yonhap.

«У разі війни на Корейському півострові потрібно врахувати питання повної окупації, придушення й установлення контролю над Республікою Корея та підпорядкування її території республіці (КНДР, – ред.)», — сказав Кім на відкритті чергової сесії парламенту.

Він переконаний, що потрібно відмовитися від визначення Південної Кореї як партнера для примирення та об’єднання, а також формувати в усіх північнокорейців тверде сприйняття Республіки Корея як ворожої країни №1 і незмінного головного ворога.

Кім наказав ужити заходів для демонтажу залишків минулого, які можна розглядати як символи примирення між Кореями.

«Нам необхідно крок за кроком ужити ґрунтовних заходів, щоб повністю розділити всі зв’язки між двома Кореями в прикордонних районах, включаючи необхідність фізичного руйнування сухопутних шляхів до невідновних рівнів», – сказав він.

Лідер КНДР наказав демонтувати Арку возз’єднання, споруджену у 2001 році в Пхеньяні на честь запропонованого Кім Ір Сеном плану з об’єднання Кореї.

Кім зазначив, що країна не уникатиме війни, хоча не має наміру в односторонньому порядку починати збройний конфлікт.

«Якщо Південна Корея вторгнеться на нашу територію, у повітряний простір і води навіть на одну тисячну міліметра, ми будемо розцінювати це як провокацію для війни», — заявив диктатор, вчергове пригрозивши знищити Південну Корею та завдати великих втрат і поразок США.