Майже 100 нардепів ВР можна мобілізувати, — нардеп

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Законопроєкт про мобілізацію не мав шансів проходження в тому вигляді, але було потрібно три тижні, щоб уряд це усвідомив. Наразі законопроєкт відкликаний. Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони напрацював пропозиції. Очікуємо, що нову версію запропонує Кабмін, а документи готує Міноборони. Немає сумніву, що потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації. Мобілізація має бути справедливою. Потрібно негайно демобілізувати всіх строковиків. Ці люди вже відслужили свої терміни, їх потрібно відпустити додому», — зауважив Цимбалюк.

За словами народного депутата, щодо справедливості, то чинні народні депутати України теж мають підлягати мобілізації.

«Але потрібно виробити норму, як зберегти чинною ВР. Ворог зацікавлений, щоб Верховна Рада була недієздатна. Яка не зможе ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан, мобілізацію, а для цього потрібно 300 нардепів. Сьогодні є 401 народний депутат. Якщо відкинути тих, хто не підлягає мобілізації — це жінки, багатодітні чоловіки, кому є 60+, то приблизно сотню народних депутатів можна мобілізувати. Тоді громадянське суспільство буде усвідомлювати, що нарешті в країні наступає справедливість стосовно мобілізації», — наголосив Цимбалюк.

Що відомо про розгляд законопроєкту про мобілізацію

25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали, а уряд — відкликав.