Велика Британія готова до нових ударів по хуситах в Ємені, — Сунак

Про це він заявив у зверненні до парламенту 15 січня, передає Радіо Свобода.

Сунак попередив, що військо може завдати нових ударів, якщо хусити продовжать утримувати заручників і становитимуть загрозу міжнародному судноплавству у регіоні.

«Загрози судноплавству мають припинитися. Незаконно затримані судна та екіпажі мають бути звільнені. І ми, як і раніше, готові підкріпити свої слова діями», – наголосив прем’єр.

Він запевнив, що залишається відданим ідеї щодо консультацій із парламентом перед початком тривалих військових дій у регіоні, однак, прокоментував рішення розпочати удари без схвалення депутатами під час спільних дій зі США.

«Було необхідно вдарити швидко, щоб захистити безпеку», – пояснив Сунак.