Зеленський упевнений, що питання допомоги Україні в Конгресі США та в ЄС буде вирішено

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що питання допомоги Україні з боку Конгресу США та Європейського Союзу буде вирішене позитивно, оскільки Україна ефективно відбиває російські атаки й здійснює реформи.

«Я думаю, це питання тижнів. Маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, саме в країнах Європейського Союзу. І так само я впевнений, що вирішиться питання допомоги в Конгресі. Без цього це неможливо», — заявив він після свого виступу в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання учасників.

Як зазначив Зеленський, Україна в цьому напрямі провела багато різних дискусій, діалогів і зустрічей.

«Я думаю, що ми не просто так витрачаємо час. Такий дуже дорогий для нас час. Тому що це важливо приїжджати, спілкуватися з партнерами, зустрічатися, а втім, є пріоритети воєнний час. І тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція наших партнерів», — сказав президент.

Зокрема, за його словами, «ми не даємо Росії окупувати нас, ми стоїмо міцно завдяки нашим воїнам і впроваджуємо реформи».

«Наші обіцянки та пропозиції Європейського Союзу й Міжнародного валютного фонду Україна виконує швидше, ніж до війни, тому що ми згрупувалися, тому що Україна під час війни показала, що може бути міцною й реформувати державу», — наголосив Зеленський.