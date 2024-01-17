Фон дер Ляєн впевнена, що усі 27 країн ЄС погодять виділення €50 млрд Україні

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Угорщина виступає проти надання цього пакету допомоги Україні, тому це підвищує ймовірність того, що інші 26 держав-членів ЄС надаватимуть кошти в рамках окремих двосторонніх угод з Києвом.

Водночас фон дер Ляєн у Європарламенті заявила: «Я впевнена, що ми знайдемо рішення у складі усіх 27 країн».

Лідери ЄС 1 лютого зустрінуться в Брюсселі, аби спробувати домовитися про надання більшої фінансової допомоги Україні. Також Єврокомісія запропонувала переглянути спільний бюджет ЄС на 2024-2027 роки й розширити підтримку Києву, що дозволить більше фінансування міграції та інших пріоритетів.

Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився розглядати такий варіант, внаслідок чого решта країн ЄС прагнуть діяти без Будапешта.

Reuters зазначає, що перспектива надання допомоги Україні 26 державами ЄС завдяки окремим двостороннім угодам вважається більш складною й дорогою, ніж використання бюджету ЄС. Водночас вона завдає шкоди єдності блоку.