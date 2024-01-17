Франція готує для України 40 ракет SCALP EG

Франція поставить Україні 40 нових крилатих ракет великої дальності SCALP EG і «сотні бомб».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні.

На пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Він також зауважив, що угода має бути підписана за кілька тижнів.

«Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив», – розповів Еммануель Макрон.

Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять свою підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії, оскільки Москві не можна дозволити перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Франція з початку повномасштабної війни Росії проти України – один із головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу.

Літаки українських Повітряних сил вже тривалий час застосовують французькі крилаті ракети SCALP EG для ураження важливих військових об’єктів окупантів.

Для цього українські літаки Су-24М/МР адаптували до використання такого далекобійного авіаційного озброєння.

Володимир Зеленський робить напис на ракеті SCALP EG. 6 серпня 2023. Фото: Офіс Президента

Аналогічні крилаті ракети авіаційного базування України надала і Велика Британія.

Франко-британська авіаційна ракета класу «повітря-земля» дальньої дії Storm Shadow/SCALP EG призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних і нерухомих цілей, зокрема бункерів.

Ракета завдовжки 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а маса її бойової частини – 450 кг.