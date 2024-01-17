Китай намерен ограничить услуги клиентам из России, что ударит по российскому ВПК

Госбанки Китая решили пересмотреть в сторону ужесточения условия оказания услуг российским клиентам, сообщает Bloomberg. Пекин собирается прибегнуть к таким мерам, после того как США объявили о готовности усилить санкции против финансовых учреждений, сотрудничающих с военно-промышленным комплексом (ВПК) России.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал соответствующий указ. В распространенном по этому поводу заявлении Госдепартамента, в частности, говорилось, что введение новых мер продиктовано стремлением добиться того, чтобы финансовые учреждения во всем мире воздерживались от «деятельности, поддерживающей военные усилия России, и внедряли методы комплексной проверки, которые защищают их от использования российскими закупочными сетями».

Указ также предусматривает ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений, которые каким-либо образом участвовали в сделках в пользу или от имени физических и юридических лиц, ранее внесенных в санкционные списки США за участие в работе российского ВПК. Эти санкции вступили в силу одновременно с публикацией указа.

По словам источников агентства Bloomberg, по меньшей мере два крупных китайских банка, по итогам проверки своих операций с российским бизнесом, прекратят обслуживание компаний, включенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому ВПК вне зависимости от того, в какой валюте и юрисдикции проходят транзакции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне фактически уклонился от комментария ситуации, сославшись на то, что вопрос соблюдения западных санкций Китаем выходит за пределы компетенции Кремля и Москва не в состоянии повлиять на китайскую банковскую политику.

На самом деле такой поворот событий – далеко не сенсация, сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. По его мнению, тот факт, что Китай соблюдает западные санкции в отношении России, общеизвестен.

«Другое дело, что Пекин стремится делать это тихо, не афишируя, – уточнил Темур Умаров. – Тем не менее, Народный банк Китая и ранее выпускал рекомендации для всех коммерческих и государственных банков страны по тому, как нужно проводить комплаенс (комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона – В.В.) и работать с российскими подсанкционными компаниями. Этот процесс наблюдается еще с 2014 года».

Так, минувшим летом российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в том числе, в юанях, в Европу и США через центробанк Китая (Bank of China).

Когда можно было избежать каких-либо серьезных неприятностей и проблем, Пекин всегда так и поступал, отметил Темур Умаров.

«Китайские компании, финансовые институты и организации делают все возможное, чтобы не оказаться под вторичными санкциями. Потому что российский рынок никогда не был приоритетным для Китая. Это вовсе не то, за что Пекин станет держаться несмотря ни на что. Думаю, Россия тоже понимает, что Китай находится под прессингом США и не будет действовать себя в ущерб. Мне кажется, что мы и в дальнейшем в этом еще не раз убедимся, – считает эксперт Берлинского центра Карнеги. –Так что это просто очередной пример того, как Пекин пытается балансировать в контексте нынешней сложной международной обстановки».

В последнее время, в связи с разрывом многих внешнеэкономических связей между Россией и Западом и отказом сторон от финансового сотрудничества по целому ряду направлений, Пекин для Москвы стал практически незаменим, считает президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев. По его оценке, Китай, по сути, остался единственной большой экономикой, которая обладает серьезными объемами внешнеторгового оборота с Россией.

«Юань сейчас – единственная иностранная валюта, которая представлена в официальных резервах Российской Федерации, – отметил Буклемишев в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому концентрация Москвы на всевозможных вариантах сотрудничества с Китаем чрезвычайно высока. Так что, вполне возможно, что меры, которые готовятся ввести китайские госбанки, будут серьезным ударом для России в плане ее возможностей обходить санкции»

Китай – экономика, которая во много раз больше по своим масштабам, чем российская, и это определяет если не все, то очень многое, подчеркнул Олег Буклемишев.

«Москве в этой ситуации обижаться на партнеров, а тем более проявлять амбиции, выйдет себе дороже. На обиженных, как известно, воду возят. Россия находится в сильнейшей зависимости от Китая. Тут никакого пространства для маневров, как представляется, нет. Как не просматривается и какого-либо действенного инструмента давления Кремля на Пекин», – считает эксперт.

Буклемишев сказал, что Москве придется принимать все как должное, «податься России уже особо некуда. Китай для нее во многом безальтернативен – как экономика, которая заменяет и Европу, и США. При этом китайцы чрезвычайно прагматичны. Поэтому они при всех обстоятельствах будут следовать прежде всего собственным интересам».

По словам Буклемишева, как только Пекин усмотрит малейшую угрозу потери доступа к западным рынкам, он, конечно, тут же сделает свой выбор, и тот будет явно не в пользу Москвы.

Между тем, по подсчетам Института Гайдара, Китай в сравнении с 2021 годом на 69% увеличил закупки в РФ: топлива – на 78%, угля – на 93%, СПГ – на 87%, а нефтепродуктов – в 3–7 раз. Поставки китайских товаров в Россию выросли на 71%, а юань вытеснил доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой на Мосбирже (46%). По данным Центробанка, на китайскую валюту приходится треть всех экспортных сделок российских компаний.