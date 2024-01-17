На фронті за добу відбулося 98 боєзіткнень, ЗСУ відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.