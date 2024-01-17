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Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

Про це пише «Укроборонпром».

«16 січня 2024 року головою наглядової ради Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

Довідка. Давід Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця»

17 января, 2024 | Category: Новости, Украина

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