Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

Про це пише «Укроборонпром».

«16 січня 2024 року головою наглядової ради Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

Довідка. Давід Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця»