Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

Про це пише «Укроборонпром».
«16 січня 2024 року головою наглядової ради Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.
Довідка. Давід Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця»
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