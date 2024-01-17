Путін створює інформаційні умови для ескалації проти балтійських країн – ISW

Російський президент Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн — Інститут вивчення війни (ISW)

Військові аналітики вважають, що це Путін робить, ймовірно, як частину ширшої спроби послабити НАТО.

16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають [етнічних] росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку [Росії]».

ISW не помітив жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

Так, в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії.