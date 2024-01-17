 
«  
  »

Путін створює інформаційні умови для ескалації проти балтійських країн – ISW

Російський президент Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн — Інститут вивчення війни (ISW)

Військові аналітики вважають, що це Путін робить, ймовірно, як частину ширшої спроби послабити НАТО.

16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають [етнічних] росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку [Росії]».

ISW не помітив жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

Так, в  середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії.

17 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  