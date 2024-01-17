РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова: загиблий та 17 поранених

Про вибухи у Харкові о 21:43 повідомив мер Ігор Терехов.

«Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова», — написав Терехов о 22:03.

Голова Харківської ОВА Ігор Синєгубов заявив, що станом на 23:23 відомо про 17 постраждалих людей, 2 жінки у тяжкому стані, 12 осіб — госпіталізовані.

Терористи обстріляли Харків двома ракетами, попередньо — С-300. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією.

«Зранку департамент ЖКГ продовжить обстеження периметра сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», — додав Терехов.

ДСНС заявила, що одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу були направлені всі екстрені служби.

Фото: https://t.me/dsns_telegram

«На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель», — зазначили рятувальники, додавши, що вони спасли 1 жінку та евакуювали 30 осіб.Аварійно-рятувальні роботи тривають. Працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 рятувальників ДСНС.

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко підтвердив у коментарі Суспільному, що ракети влучили у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок у середмісті Харкова, внаслідок чого пошкоджена лікарня навпроти будинку.

«Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об’єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови», — зазначив Тимошко.

Він додав, що у медзакладі навпроти будинку, куди влучила ракета, було загоряння двох поверхів. Поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було.

Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко заявив, що під завалами може перебувати ще одна людина.

Натомість мер Терехов заявив, що унаслідок ворожих атак пошкоджені 19 житлових будинків. Водночас 17 харків’ян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані.

Крім цього 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби.

Пізніше очільник ОВА розкрив подробиці наслідків нічної атаки РФ: «16 січня після 21:42 окупанти завдали 2 удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського Бєлгорода».

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом — надали допомогу на місці. Наразі у медзакладі перебувають 13 потерпілих: 43-річна жінка — у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах.