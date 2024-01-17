Рост промышленного производства в США превысил ожидания

Промышленное производство в США превысило ожидания, увеличившись в декабре благодаря росту в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, сообщила в среду Федеральная резервная система.

Объем производства вырос в декабре на 0,1 процента, что несколько выше, чем в ноябре, когда пересмотренные данные указывали на отсутствие роста, отмечается в заявлении ФРС.

По данным Briefing.com, декабрьский показатель оказался выше рыночных ожиданий, предполагавших небольшое сокращение.

Рост был обусловлен увеличением объемов производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, что позволило компенсировать падение объемов производства в коммунальном хозяйстве.

«Небольшой рост объемов производства в обрабатывающей промышленности в основном обусловлен увеличением производства автомобилей на 1,6%», – отмечает старший экономист Pantheon Macroeconomics Киран Клэнси в записке для клиентов.

По его словам, рост производства автомобилей произошел после окончания крупной забастовки работников автомобильных заводов Ford, General Motors и Stellantis в конце октября. При этом Клэнси констатирует, что объем производства «пока остается немного ниже дозабастовочного тренда».

В годовом исчислении промышленное производство до декабря 2023 г. выросло на 1,0 % за год, чему способствовали горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, подчеркивается в сообщении ФРС.