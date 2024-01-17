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На фронті за добу відбулося 98 боєзіткнень, ЗСУ відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку Євросоюз проводить аудит озброєнь, наданих Україні » Сили оборони за добу знищили 730 окупантів Протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони ліквідували 730 окупантів Про це 17 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 372 820 (+730) осіб.

танків ‒ 6126 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14) од.

артилерійських систем – 8811 (+10) од.

РСЗВ – 964 (+3) од.

засобів ППО ‒ 653 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7) од.

крилатих ракет ‒ 1817 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24) од.

спеціальної техніки ‒ 1367 (+2) од.