США повторно объявят хуситов глобальными террористами

Ожидается, что в ближайшее время администрация Байдена объявит о планах повторно признать йеменских хуситов особо опасной глобальной террористической организацией.

Об этом сообщили два источника, знакомых с решением Белого дома, и один американский чиновник.

Решение ожидается после десятков атак хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Статус иностранной террористической организации, присвоенный при президенте Дональде Трампе, запрещал американцам, а также людям и организациям в юрисдикции США оказывать «материальную поддержку» хуситам.

Однако в феврале 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен вывел хуситов из категории иностранной террористической организации и особо опасной глобальной террористической организации.

Тогда администрация США пыталась облегчить доставку продовольствия и гуманитарной помощи в Йемен.