Угорщина показує ЄС, що може зняти вето з фінансування України − Politico

Угорщина просигналізувала Євросоюзу, що готова відмовитися від своєї опозиції щодо нового довгострокового фінансування України — видання Politico

Кілька європейських дипломатів і чиновників, з якими говорило видання, повідомили, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету Євросоюзу для підтримки України, навіть якщо це не відповідатиме вимогам, які він висунув після саміту ЄС в грудні 2023 року.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро. Видання нагадує, що з того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого.

За словами дипломатів і посадовців, попри те, що в ЄС досі немає згоди щодо поступок Угорщині, Євросоюз впевнений, що угоду можуть укласти протягом наступних кількох тижнів.

Хоча в Брюсселі видно певну готовність запропонувати Орбану деякі поступки задля досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку.