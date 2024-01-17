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В Китае второй год подряд снижается численность населения

Население Китая сокращается второй год подряд. Это усиливает опасения по поводу будущего роста второй по величине экономики мира.

Согласно опубликованным в среду данным, на конец 2023 года население страны составило 1,409 миллиарда человек, что на 2,08 миллиона меньше, чем в 2022 году.

Это вдвое больше, чем в предыдущем году — первом за последние 60 лет, когда численность населения страны снизилась.

Эксперты, однако, считают, что это падение ожидаемо, принимая во внимание рост городского населения и рекордно низкий уровень рождаемости.

В среду китайские власти заявили, что уровень рождаемости в стране снизился до 6,39 на 1000 человек, что соответствует уровню других развитых стран Восточной Азии — Японии и Южной Кореи.

17 января, 2024 | Category: Мир, Новости

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