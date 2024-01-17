Фон дер Ляєн впевнена, що усі 27 країн ЄС погодять виділення €50 млрд Україні ФБР начало расследование в отношении Майка Джеффриса — акулы мировой торговли » В Китае второй год подряд снижается численность населения Население Китая сокращается второй год подряд. Это усиливает опасения по поводу будущего роста второй по величине экономики мира. Согласно опубликованным в среду данным, на конец 2023 года население страны составило 1,409 миллиарда человек, что на 2,08 миллиона меньше, чем в 2022 году. Это вдвое больше, чем в предыдущем году — первом за последние 60 лет, когда численность населения страны снизилась. Эксперты, однако, считают, что это падение ожидаемо, принимая во внимание рост городского населения и рекордно низкий уровень рождаемости. В среду китайские власти заявили, что уровень рождаемости в стране снизился до 6,39 на 1000 человек, что соответствует уровню других развитых стран Восточной Азии — Японии и Южной Кореи.