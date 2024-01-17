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Журналіста «Радіо Свобода» поранили під час зйомок на фронті, він у реанімації

Про це йдеться в повідомленні на сайті «Радіо Свобода«.

Зазначається, що група у складі журналіста Дмитра Євчина та оператора Микити Ісайка знімала телесюжет у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Унаслідок обстрілу Дмитро Євчин дістав осколкове поранення в ногу.

«Українські військові разом з оператором надали йому першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі», — пише видання.

Євчина прооперували, він поки перебуватиме у реанімації.

Військові з 10-го армійського корпусу зауважили, що армія РФ порушила міжнародне гуманітарне право, відкривши вогонь у бік людини в бронежилеті з написом PRESS.

«У сучасній війні вогонь артилерії без корегування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тож армія РФ завдала удару по людині, у якої на бронежилеті нанесено яскравий напис PRESS, що має гарантувати перебування її власника під захистом міжнародного гуманітарного права», – йдеться у заяві корпусу.

Дмитро Євчин працює у виданні з 2018 року.

17 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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